Dreikönigssingen in Viersen : Sternsinger besuchen die Bürgermeisterin

Dreikönigssingen in Viersen

Viersen Mit Freude hat Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) die Sternsinger und ihre Begleiter aus der Pfarre St. Remigius mit ihren sieben Gemeinden am Stadthaus begrüßt.

„Ihr bringt mit eurer frohen Botschaft Licht und Zuversicht“, sagte sie. Wie sehr wünschten sich gerade alle, dass sie gesund bleiben oder dass sich Erkrankte schnell erholen und genesen, nahm sie Bezug zum Motto des Dreikönigssingens 2022: „Gesund werden – gesund bleiben.“ Anemüller: „Wenn wir krank werden, gehen wir zum Arzt oder lassen uns Medikamente aus der Apotheke holen. An anderen Orten auf der Erde, in Afrika zum Beispiel, sieht das anders aus. Ihr Sternsinger sagt uns: Gesund werden – gesund bleiben, das ist unser Recht als Kinder. Das ist ein Kinderrecht in der ganzen Welt.“