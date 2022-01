Ärzte in Viersen : Neuer Kardiologe auf dem Gelände der alten Papierfabrik in Süchteln

Der Brüggener Dragan Radosavac eröffnet in diesem Monat eine eigene Praxis in Süchteln. Foto: Birgit Sroka

Viersen Die neue Praxis befindet sich auf dem Gelände der alten Papierfabrik in Süchteln. Termine können bereits vereinbart werden, Eröffnung ist noch im Januar.

Der Brüggener Dragan Radosavac (47), Facharzt für Kardiologie und innere Medizin, eröffnet am 17. Januar eine Praxis in der alten Papierfabrik an der Grefrather Straße in Süchteln. Sie soll modern werden und über einige Besonderheiten verfügen. „In der Kardiologie haben wir wenige Möglichkeiten herauszufinden, ob eine Minderdurchblutung des Herzens besteht. Ein Belastungs-EKG liefert nicht immer korrekte Ergebnisse“, erklärt der Facharzt. Durch ein hochkomplexes neues EKG-Verfahren könnten nun bei der Diagnose Erkrankungen ausgeschlossen werden, was eine deutliche Hilfe sei. In Spezialsprechstunden geht es zudem um Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck. „Ich gucke auch über das Herz hinaus und habe ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut, über das ich einen Patienten bei Bedarf zügig an entsprechende Spezialisten verweisen kann“, betont der Mediziner.

Radosavac ist gebürtig aus Serbien. Nur mit einem Koffer kam sein Vater 1977 nach Deutschland, wo er in Brüggen-Bracht als Orthopäde arbeitete. Die Familie kam nach und Radosavac wuchs in Bracht auf. „Nach dem Abi hatte ich noch gar keine Vorstellungen, was ich machen wollte. Bei einer Ausbildung zum Rettungssanitäter machte ich in Lobberich auch ein Praktikum auf der Intensivstation. Während dieser Zeit lernte ich dort meinen Mentor Dr. Peter Leven, kennen. Er hat damals mein Interesse für die Medizin geweckt“, berichtet Radosavac. Leven ist am Nettetaler Krankenhaus Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Pneumologie und Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie.

Während des Studiums in Düsseldorf arbeitete Radosavac als Pfleger und Rettungssanitäter. „Da habe ich sehr viel gelernt. Ich finde, es ist einfach wichtig und es erleichtert einem die Arbeit, wenn man mal in der Pflege gearbeitet hat. Es ist entscheidend, dass man die Kollegen in der Pflege zu schätzen weiß“, betont er. „Nach dem Studium landete ich wieder in Lobberich und habe mich dort einfach wohlgefühlt.“ 2008 ging als Assistenzarzt nach Moers. Seit 2015 arbeitete er als Chefarzt für Innere Medizin und Kardiologie im Hospital zum Heiligen Geist in Kempen. Hier wurde die invasive Kardiologie mit Abteilung Herzkatheter durch ihn neu aufgebaut.

„Die Arbeit am Menschen, am Patienten, macht mir Riesenspaß. Früher wollte ich eher Action haben und niemals in die Niederlassung gehen“, erzählt er schmunzelnd. Wenn man in einem von der Kassenärztlichen Vereinigung eingeteilten Gebiet arbeiten möchten, muss man sich mit einem Abgeber einer Praxis einig werden. „Ich hatte das Glück, nach einer anstrengenden Zeit einen Praxissitz über einen Bekannten bekommen zu können, der bewusst seine Praxis nicht an einen ‚Großkonzern‘ abgeben wollte“, beschreibt Radosavac. Der Vater zweier Kinder brennt für seinen Beruf, setzt sich für die Menschen ein und freut sich auf die neue Herausforderung. „Ich werde die Leute hoffentlich viele, viele Jahre betreuen dürfen“, sagt er. Termine können übrigens bereits vereinbart werden, eine Internetseite gibt es auch: www.kardiologie-viersen.de.

(bigi)