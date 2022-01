Aktion in Viersen : 107 Geschenke für das Don-Bosco-Heim

Franziska Orgs (rechts), Filialleiterin der Sparda-Bank, brachte zusammen mit ihrem Team Geschenke zu den Kindern des Don-Bosco-Heims. Foto: Sparda Foto: Sparda-Bank West

Viersen Mit der Unterstützung ihrer Kunden schenkte die Sparda-Bank in Viersen 107 Weihnachtspräsente an die Kinder des Don-Bosco-Heims in Viersen. Franziska Orgs, Filialleiterin der Sparda-Bank in Viersen, und ihr Team überreichten die Geschenke an Stefanie Heggen, Heimleiterin des Don-Bosco-Heims.

Im November hatten die Kinder in Begleitung von Heimleiterin Stefanie Heggen den Weihnachtsbaum der örtlichen Filiale der Sparda-Bank geschmückt. Auf dem Baumschmuck hatten Weihnachtswünsche der Kinder in Höhe von maximal 15 Euro gestanden. Kunden der Sparda-Bank konnten diese Wünsche bis zum 13. Dezember pflücken und das gekaufte sowie eingepackte Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen.

Kurz vor Heiligabend wurden die Geschenke vom Viersener Sparda-Team überreicht, wie eine Sprecherin nun mitteilte. „Wir freuen uns, dass es so viele Geschenke geworden sind“, sagt Franziska Orgs. „Innerhalb von einem Monat waren fast alle Wünsche gepflückt. Dafür möchten wir uns bei all unseren Kunden in und um Viersen bedanken“, ergänzt sie und betont: „Nur mit ihrer Unterstützung war es möglich, den Kindern des Don-Bosco-Heims auch in diesem Jahr ein schöneres Weihnachtsfest zu bescheren.“

Im Don-Bosco-Heim leben aktuell 107 Mädchen und Jungen. Das jüngste Kind ist ein Jahr alt, der älteste Heimbewohner 21 Jahre.

(RP)