Handbike : Starkes Feld und ein Überraschungssieger

Lokalmatadior Drazen Boric belegte im Nettetaler Handbike-Rennen den dritten Platz in seiner Wertungsklasse. Foto: SCU

Den Niederländer Johan Reekers hatte beim Handbike-Rennen in Nettetal niemand auf der Rechnung.

Johan Reekers hat am Sonntag das Handbiker-Rennen im Rahmen des „Großen Preises von Nettetal“ wie im Vorjahr gewonnen. Der einzige Kniebiker unter den Startern kam, sah und siegte. „Er war als Sieger gar nicht auf der Rechnung. Er meldete sich nach, weil er wegen des Regens nicht an einem Rennen in Valkenburg teilnehmen wollte“, sagt Organisator Stefan Voormans.

Pünktlich zum Warmfahren hörte es beim Rennen rund ums Weiher Kastell zu regnen auf. Das Feld mit 29 Handbikern absolvierte 14 Runden (30,8 Kilometern) und am Ende gewann der Niederländer Johan Reekers (neunfacher Paralympics-Teilnehmer) in 51:11 Minuten vor Patrik Gabriel aus Hannover. Dritter der Gesamtwertung wurde der Niederländer Mark Mekenkamp. Er gewann seine Wertungsklasse MH3 vor dem Lokalmatador Drazen Boric vom SC Union Nettetal. Sechster der Gesamtwertung und Dritter in der Wertungsklasse MH4 wurde der ehemalige Weltrekordhalter Torsten Purschke aus Sinsheim. Bei den am höchsten gehandicapten Athleten in der Wertungsklasse MH1/2 siegte ebenfalls der Vorjahressieger: Der Belgier Bart Paulissen entschied die Klasse MH1/2 für sich.