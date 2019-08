Fußball-Landesliga : VSF Amern erwarten den Liga-Neuling BW Dingden

Der Aufsteiger ist am Samstag im Rösler-Stadion zu Gast.

Wenn am Sonntag der Ball in der Heimpartie des VSF Amern gegen BW Dingden rollt, treffen die Gastgeber auf eine Mannschaft, die hierzulande für viele recht unbekannt ist. Insgesamt trennen beide Vereine nämlich gute 110 Kilometer Entfernung. Zuletzt spielte das Team des ehemaligen Zweitligaspielers Dirk Juch über viele Jahre in der Kreisliga A und Bezirksliga und feierte am Ende der vergangenen Saison nach 2002/03 die Rückkehr in die Landesliga.