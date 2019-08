Fußball-Bezirksliga : Brüggen mit trostlosem Auftritt in Lürrip

Unter den heimischen Fußball-Bezirksligisten konnte der 1. FC Viersen ein dickes Ausrufezeichen setzen. Der Titelanwärter fertigte die SG Kaarst mit 9:1 ab. Brüggener und Dilkrather mussten sich jeweils mit einem 1:1 bescheiden.

Am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga hat der 1. FC Viersen mit einem Kantersieg den Platz erobert, den er auch am Ende der Saison innehaben möchte.

SG Kaarst - 1. FC Viersen 1:9 (1:2). Die ersten beiden Spiele hatte der 1. FC Viersen schon für sich entschieden, nun hat er mit einem überdeutlichen Sieg auch die erste richtige Duftmarke gesetzt. Vor allem in der zweiten Halbzeit konnten die Gäste überzeugen. „Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs. Mit dieser Leistung sind wir auf einem guten Weg“, freute sich FC-Trainer Kemal Kuc. Wie schon vor einer Woche in Dilkrath hätte Viersen bereits in der ersten Halbzeit das Spiel vorzeitig für sich entscheiden können. Denn neben den beiden Treffern von Morten Heffungs (6.) und Tayfun Yilmaz (17.) vergab der neue Tabellenführer der Bezirksliga viele Chancen. Die schwache Verwertung und der zwischenzeitliche Ausgleich der Hausherren aus Kaarst durch Kouta Shirotori (7.) wurmten Kemal Kuc. Besser hätten es seine Schützlinge dann nach dem Seitenwechsel nicht machen können. Viersen spielte die zweiten 45 Minuten sehr diszipliniert und schraubte das Torkonto durch Dario Krezic (48.), Yilmaz (52., 63.), Morten Heffungs (54.) und Maximilian Kuznik (70., 86., 89.) in die Höhe.