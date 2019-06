Fußball-Bezirksliga : Dicke Luft beim 1. FC Viersen zum Saison-Abschluss

Das 2:4 in Strümp gefiel Trainer Klaus Fleßers gar nicht. Auch der TDFV Viersen und Dilkrath verloren.

(vdb) Keinen versöhnlichen Saisonabschluss gab es für die heimischen Teams in der Fußball.Bezirksliga, die noch neben dem Derby in Dülken aktiv waren.

SSV Strümp - 1. FC Viersen 4:2 (2:0). Ordentlich Luft musste sich Viersen Trainer Klaus Fleßers nach der sechsten Niederlage in Folge verschaffen. „Das heutige Spiel war die Krönung der vergangenen Wochen. Ich habe in meinem ganzen Leben wirklich noch nie so eine charakterlose Mannschaft trainiert.“ Nachdem Strümp schon 4:0 geführt hatte, sorgten auch das Elfmetertor von Volkan Akyil und ein Eigentor des SSV für keine bessere Laune.

Fortuna Dilkrath - VfL Repelen 1:5 (1:3). In einem recht emotionslosen Spiel gab es für die Fortunen gegen den Tabellendritten nichts zu holen. „Die Luft war raus, dass muss man einfach zugeben“, sagte Fortuna-Coach Thomas Richter nach der Partie. Als letzter Torschütze der Spielzeit durfte sich Rico Hildebrand mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 eintragen. „Es war eine Saison, in der wir nie wirklich unten reingerutscht sind. Dennoch haben wir durch die Niederlagen am Ende auch eine bessere Platzierung liegen gelassen“, so die Kurzfassung von Thomas Richter zur Dilkrather Rückrunde.