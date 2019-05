Handball : Lürrip kann gegen den ATV Biesel nicht gewinnen

Mönchengladbach Der Landesliga-Meister kassiert seine zweite Saison-Niederlage – gegen denselben Gegner. Biesel läuft damit als Vizemeister ein. Der HSV Rheydt verliert Platz drei noch im direkten Duell an Süchteln, der TV Geistenbeck II unterliegt im Aufsteiger-Duell. Chancenlos ist der TV Beckrath.

Hätte der ATV Biesel doch immer so gespielt, mögen sich viele nach dem letzten Spieltag gedacht haben. Souverän marschierte die Turnerschaft Lürrip durch die Meisterschaft und leistete sich in der Hinrunde lediglich in Biesel eine Niederlage. Auch in der Rückrunde blieben die Lürriper bis dato ohne Punktverlust, bis sie eben wieder auf den ATV trafen, der in Lürrip letztlich deutlich 36:29 (16:15) gewann. In der zunächst recht ausgeglichenen Partie erspielten sich die Gastgeber ab Mitte der ersten Halbzeit einen kleinen Vorsprung, der allerdings nicht lange Bestand haben sollte. So begegneten sich beide Mannschaften bis zur 45. Minute beim Spielstand von 24:25 aus Sicht der Hausherren auf Augenhöhe. Doch dann setzten sich die Gäste mehr und mehr ab, waren in der Schlussphase einfach agiler und konzentrierter und erzielten alleine in den letzten 80 Sekunden der Partie drei Treffer in Folge. TSL-Tore: Auth (11/5), Nacken (5), Schimanski, Bosnjak (je 4), Borgmann, Heitzer (je 2) und Leyendeckers; ATV-Tore: Küllertz (9/3), Saxenhausen (8), Burkhardt (5), Kox, Dauben, Genenger (je 3), Verweij, Krichel (je 2) und Döhlert.