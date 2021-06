Oranje mit weißer Weste : Starke Niederländer holen dritten Sieg

Wijnaldum (r.) traf doppelt beim 3:0. Foto: AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Amsterdam Mit weißer Weste ins Achtelfinale: Die Niederlande haben auch ihr drittes EM-Vorrundenspiel im „Wohnzimmer“ Amsterdam souverän gewonnen und mausern sich mehr und mehr zum Titelkandidaten.

Aus den Lautsprechern dröhnte "Viva, Hollandia", die beiden Torschützen Memphis Depay und Georginio Wijnaldum lagen sich lächelnd im Arm und schließlich nahm das gesamte Oranje-Team mit einer letzten Ehrenrunde durch die Johan Cruyff ArenA Abschied von seinem EM-Wohnzimmer im Amsterdam: Die Elftal zieht nach dem offensiv wieder überzeugenden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den ausgeschiedenen Neuling Nordmazedonien als ein immer ernsthafterer Titelkandidat nach Europa aus.

Für das Achtelfinale am Sonntag in Budapest - womöglich gegen Deutschland - scheinen die Niederlande nach drei Vorrundenerfolgen in der Gruppe C schon weitgehend gerüstet. Der künftige Barcelona-Profi Depay (24.) und Wijnaldum (52./58.) trafen für das Team von Bondscoach Frank de Boer, das wie schon 2000 und 2008 eine perfekte EM-Vorrunde ohne Punktverlust spielte. Der Gruppensieg war Oranje schon vor Anstoß nicht mehr zu nehmen gewesen.

Wijnaldums Gedanken kreisten jedoch schon unmittelbar nach Spielende um den Auftritt in der nächsten Runde. "Es war schwierig, konzentriert zu bleiben, weil es um nichts mehr ging. Gegen Nordmazedonien bekommen wir damit keine Probleme, bei einem anderen Gegner müssen wir uns stärker konzentrieren, etwas Anderes zeigen und besser sein", sagte der Doppeltorschütze im niederländischen Fernsehen.

Dabei hatte de Boer vor dem Spiel volles Engagement seiner Spieler angekündigt. "Wir nehmen das Spiel todernst", sagte der Bondscoach. Die Partie um die goldene Ananas - oder um "den Bart des Kaisers", so die niederländische Redewendung - lief dann auch von Beginn an in eine Richtung: Die Hausherren dominierten im untypischen und in den Niederlanden weiter umstrittenen 5-3-2 das Geschehen, die laufstarken Gäste lauerten auf Konter.

Mehr Spielfreude strahlte zwar das Oranje-Team aus, bis zum Strafraum kombinierte die Elftal auch teils nach Belieben - und blieb dann aber doch ideenlos. Gefährlicher war da zunächst der EM-Neuling mit seinen Nadelstichen. Ein Treffer von Ivan Trickovski fand wegen Abseits keine Anerkennung (9.), später traf Aleksandar Trajkovski den Pfosten (22.).

Kurz darauf ging aber der Favorit in Führung. Nordmazedoniens Star Goran Pandev verlor in seinem 122. und gleichzeitig letzten Länderspiel in einem harten Zweikampf den Ball, und nach einer schnellen Kombination traf Depay aus elf Metern mit links ins Tor. Schon gegen die Ukraine (3:2) hatte der zuletzt für Lyon stürmende Depay das wichtige 1:0 erzielt.

Kurz nach der Pause markierte auch Wijnaldum sein zweites EM-Tor - wieder nach einem Ballverlust von Pandev. Wenig später staubte der künftige PSG-Profi Wijnaldum gar zum 3:0 ab, damit war die Begegnung entschieden. Die Fans in der Arena ließen nun die Welle kreisen und feierten wenig später Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst, der Sekunden nach seiner Einwechslung die Latte traf (67.). Emotional wurde es, als Pandev mit Tränen in den Augen durch ein Spalier seiner Mitspieler vom Feld ging.

Die Abschiedsstimmung im Lager des Balkan-Teams verstärkte der Rücktritt von Nationaltrainer Igor Angelovski. Der 45-Jährige geht nach Ablauf seines Vertrages trotz der drei EM-Niederlagen seiner Mannschaft erhobenen Hauptes: "An diese Momente werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern. Wir können nicht enttäuscht sein, denn wir waren das erste Mal dabei. Wir haben quasi das Eis gebrochen. Ich bin glücklich, Teil davon gewesen zu sein."

