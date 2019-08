Reiten : Sechs Stadtmeistertitel für RFV Lobberich

Der RFV richtete große das Nettetaler Sommerturnier zusammen mit dem Ponyclub Nettetal aus. Bei den erstmals ausgerichteten Stadtmeisterschaften nutzte er die Gunst der Stunde. Insgesamt dominierten die Amazonen.

Auch der Abreiteplatz der Springreiter auf einem naheliegenden Acker wurde durch den Regen beeinflusst, der Boden war nachher so tief, dass er nicht mehr genutzt werden konnte. Stattdessen wurde für die Springreiter zum Schluss auf dem großen Parcours ein Stück Fläche zum Abreiten abgetrennt. Das sportliche Programm konnte aber komplett durchgezogen werden. In Sachen Nettetaler Stadtmeisterschaften war der Reit- und Fahrverein Lobberich mit gleich sechs Titeln besonders erfolgreich. In der Dressur waren das Pia Luyten in der Leistungsklasse vier, Kathrin Heymann in fünf und Jaqueline Rambow in sechs. Bei den Springreitern behaupteten sich Karolin Exner in der Leistungsklasse drei, Carolin Hartwig in vier und Friedrich Pickers in fünf. Ronja Gütges vom Ponyclub Nettetal schaffte den Titel in der Leistungsklasse sechs. Die Dressur Leistungsklasse drei blieb dagegen vakant. In der Dressurreiterprüfung Klasse M, die ebenfalls als Wertungsprüfung für die eine Stadtmeisterschaft ausgeschrieben war, war Katja Berlage (RV Schaag) als Fünfte mit Wertnote 6,1 auf Barnebee die beste Nettetalerin. Sie ist auch Deutsche Vizemeisterin der Pony-Gespannfahrer und für die Fahr-WM der Ponys nominiert. Mit Barnebee wurde sie kürzlich Rheinischer Meister im Gespannfahren bei den Großpferden.