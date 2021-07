Albertus-Magnus-Gymnasium : Fünftklässler spenden fürs Tierheim

Viersen/Nettetal Allen Widrigkeiten zum Trotz hat die 5a des Albertus-Magnus-Gymnasiums bewiesen, dass man auch während des Lockdowns sportlich aktiv sein kann – und das für einen guten Zweck. Die Idee von Klassen- und Sportlehrer Andreas Wilms, Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln, wurde mit großer Begeisterung aufgenommen.

Die 22 Schüler liefen, fuhren mit dem Fahrrad, walkten oder waren mit Inlineskates unterwegs. So sammelte man Kilometer um Kilometer, die durch großzügige Spender aus dem Familien- und Freundeskreis honoriert wurden. Letztendlich kamen 1000 Euro zusammen. Die Klasse einigte sich darauf, zwei Einrichtungen der Region mit jeweils 500 Euro zu unterstützen: zum einen das Matthias-Neelen Tierheim in Nettetal, zum anderen „action medeor“ in Tönisvorst. „Bereits mit fünf Euro können wir Medikamente für einen Malaria-Patienten bereitstellen. Die Schüler und ihr Klassenlehrer helfen durch ihr Engagement 100 Menschen dabei, wieder gesund zu werden“, sagte Norbert Vloet von „action medeor“.

Auch Ralf Erdmann, Leiter des Tierheims in Nettetal, freute sich über den Einsatz der Klasse: „Es ist schön zu sehen, dass die Kinder ein so großes Interesse am Tierheim zeigen.“ Er kündigte an: „Wir werden das Geld für die Einrichtung in unserem Kleintierhaus verwenden.“ Gleichzeitig lud Erdmann die Klasse zu einem Besuch im Tierheim ein.