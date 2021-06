Nachwuchsförderung in Schwalmtal-Lüttelforst : Überraschungsbesuch beim „Tag der kleinen Forscher“

Schwalmtal Eine Überraschung zum „Tag der kleinen Forscher“ in der Kita Lüttelbracht: Zwei Gäste besuchten die Einrichtung und hatten sogar Geschenke dabei.

Der „Tag der kleinen Forscher“ stand in diesem Jahr unter dem Motto „Papier – das fetzt!“; auch in der Kita Lüttelforst beschäftigte sich der Nachwuchs damit und experimentierte mit Papier. Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) und der SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner schauten den Kindern dabei über die Schulter. Schiefner hatte außerdem noch einen großen Packen Papier für die kleinen Bastler mitgebracht. Kita-Leiterin Aloysia Winzen führte die Gäste durch die Einrichtung. „Neugier und Forschergeist können schon bei den Kleinsten geweckt werden. Das hat unser Besuch heute eindrucksvoll gezeigt“, sagte Schiefner. Die alltäglichen Begegnungen mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik seien wichtige Bausteine der frühkindlichen Erziehung. Er freue sich deshalb sehr, dass auch Kindertagesstätten und Grundschulen im Kreis Viersen am Aktionstag teilnähmen. Er kündigte an, einen Schatten-spendenden Baum zu stiften, sofern dies umsetzbar sei. Der Bürgermeister will dies prüfen. Gisbertz lobte darüber hinaus die hervorragende Arbeit im Kindergarten und betonte die Bedeutung solcher Tage. Neben der zu Experimenten anregenden Außenanlage gebe es weitere Aktionen wie eine Waldwoche.