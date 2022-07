Aktion Deutschland Hilft : SMS-Spendenaktion kommt auch Action Medeor zugute

Christina Arens (Vodafone, von links) mit Angela Zeithammer von Action Medeor und Schauspieler Sebastian Ströbel. Foto: Action Medeor

Tönisvorst Das Vorster Hilfswerk Action Medeor ist Mitglied im Aktionsbündnis „Deutschland Hilft“. Schauspieler Sebastian Ströbel übergab nun eine Spende, die über eine SMS-Aktion gesammelt wurde.

Durch Spendenaktionen von Vereinen, Firmen und Privatpersonen aus Tönisvorst und Umgebung sind in den vergangenen Monaten hohe Summen für die Ukraine-Hilfe des Tönisvorster Medikamentenhilfswerks Action Medeor zusammengekommen. Dass das Hilfswerk auch in hohem Maße von Spenden aus ganz Deutschland profitiert – und auch die Technik neue Möglichkeiten zu spenden bietet –, wurde jetzt bei einem Termin im Action-Medeor-Lager in Vorst deutlich.

Der Reihe nach: Der Telekommunikationsanbieter Vodafone hatte gemeinsam mit dem Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ direkt nach Kriegsbeginn eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die eine Spendensumme von 426.00 Euro erbrachte. Das Geld wird jetzt unter anderem für die Lieferung von medizinischen Hilfsgütern eingesetzt. Ganz zu Beginn stand dabei eine kurze SMS. Oder besser: 42.600 Kurznachrichten, die Vodafone-Kunden verschickt haben, um zu helfen. Jeder, der wollte, konnte mit nur einer SMS 10 Euro spenden.

Jetzt übergab Christina Arens, Projektleiterin Ukraine-Hilfe bei Vodafone, die Spenden-Summe direkt an Sebastian Ströbel, Schauspieler und Botschafter von „Aktion Deutschland Hilft“. Die Übergabe fand im Medikamentenlager von Action Medeor statt, einer von mehr als 20 Mitgliedsorganisationen des Bündnisses. In Vorst werden tagtäglich die Transportfahrzeuge mit medizinischen Hilfsgütern beladen. „Eine kleine SMS kann große Hilfe leisten“, sagte Arens. „Was mit einer Kurznachricht beginnt, endet mit Medikamenten, die mitten im Krisengebiet Leben retten können.“

In der 4000 Quadratmeter großen Halle in Vorst lagern rund 150 verschiedene Arten von Medikamenten und medizinische Hilfsgüter. Über 80 Mitarbeiter sind täglich im Einsatz, um Arzneien, Verbandsstoffe und Co. auf die Reise ins Kriegsgebiet zu schicken. Seit Kriegsausbruch haben 120 Lkw und Transportfahrzeuge mehr als 200.000 Kilometer zurückgelegt, um zum Beispiel Schmerzmittel, Antibiotika, Infusionslösungen, OP-Bestecke, Spritzen, Kanülen oder Kompressen von Tönisvorst direkt in die Krankenhäuser zu liefern.

Mehr als 270 Tonnen Hilfsgüter wurden auf diese Weise von Action Medeor in die Ukraine transportiert. In der westukrainischen Stadt Ternopil wurde mit Unterstützung von Action Medeor ein Verteilzentrum für medizinische Hilfsgüter errichtet, das Krankenhäuser im ganzen Land versorgt. Inzwischen ist das Hilfswerk auch in Moldawien und der Region Odessa aktiv.

