Engagement in Brüggen : Spende für Corona-Patienten in Indien

Brüggen Yoga-Lehrerin Anne Steinhäuser setzt sich für ein Projekt der Steyler Missionsschwestern in Indien ein. Was sie bisher erreicht hat.

Anne Steinhäuser ist als Yogalehrerin in Brüggen bekannt, etwa durch die regelmäßigen Veranstaltungen auf der Burgwiese. Die dort eingesammelten Teilnehmerbeiträge fließen an das Projekt „Flowers for Mumbai“ der Steyler Missionsschwestern. Steinhäuser übergab jetzt im Herz-Jesu-Kloster im niederländischen Steyl 500 Euro an Schwester Ilse Beckmann. Insgesamt hat die Brüggenerin bisher 1500 Euro gesammelt. Das Geld wird verwendet für das Hospital of the Holy Spirit in Bombay; dort werden Covid-19-Patienten behandelt. off/busch-