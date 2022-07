Mobilität im Kreis Viersen : Züge der Linie RE 13 fahren ohne Halt von Venlo bis Viersen

Viersen Die Züge der Linie RE13 halten am Freitag, 29. Juli, zwischen 4.45 und 6.05 Uhr, nicht zwischen Venlo und Viersen. Darauf weist die Eurobahn hin.

Darüber hinaus können sich Fahrgäste unter der kostenfreien Servicehotline 00800 387 622 46 informieren. Als Ersatzhaltestellen am 29. Juli vorgesehen sind: in Nettetal-Kaldenkirchen die Haltestelle Poststraße; in Nettetal-Breyell die Haltestelle Christian-Rötzel-Allee; in Viersen-Boisheim sowie in Viersen-Dülken die Haltestelle Bahnhof; in Viersen der Bussteig 1 am Bahnhof.