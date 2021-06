Viersener in TV-Show : Bachelorette-Kandidat möchte jetzt Almkönig werden

Viersener in TV-Show

Viersen Der Viersener Ioannis Amanatidis ist einer der Kandidaten bei „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“. Sechs Folgen sind geplant, am Ende soll eine Almkönigin oder ein Almkönig gekrönt werden.

Kurz vor dem Finale der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ schied Ioannis Amanatidis im vergangenen Jahr aus, bald wird der Viersener wieder in einem Showformat zu sehen sein: Er ist einer der zehn Kandidaten von „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“. Start ist am Donnerstag, 24. Juni, 20.15 Uhr (Pro Sieben). Sechs Folgen sind geplant.

Das Show-Prinzip erklärt der Sender so: „Auf einer Alm in Südtirol leben die Prominenten in 1680 Metern Höhe wie vor 100 Jahren: ohne Strom, ohne Heizung, ohne Luxus unter 24-stündiger Beobachtung von Kameras. Rückzugsmöglichkeiten? Nur im Stall…“ Obendrein teilen sich die Bewohner zwei Schlafzimmer – und ein Plumpsklo. Auf der Alm müssen auch Tiere versorgt werden, die Kandidaten backen Brot, sensen Gras.