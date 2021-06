Mitmach-Konzert für Kita-Kinder : Ungewöhnliches Konzert in der Kita

Brüggen Dieser Besuch war für die Mädchen und Jungen in der Kita-Vennmühle ein ungewöhnliches Erlebnis. Was sie dabei über Musikinstrumente lernten.

Für seinen neuen Kriminalfall ist Kommissar Krächz in den nordrhein-westfälischen Naturparks unterwegs. Dabei an seiner Seite: sein plüschiger Gehilfe Dr. Kläver. Das Spürnasen-Duo besuchte jetzt auch den Naturpark Schwalm-Nette. Mit musikalischer Verstärkung vom Blechbläserquintett des WDR-Funkhausorchesters hatten die beiden sich in der Naturpark-Kita Vennmühle in Brüggen begeben, um dort Spuren zu suchen.