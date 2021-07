Gymnasium in Viersen : Literaturkursschüler veröffentlichen ein eigenes Buch

Viersen Normalerweise führen die Literaturkurse ein Theaterstück auf. Coronabedingt war das nicht möglich. Die Literaturkursschüler der Q1 kamen auf eine andere Idee – davon profitiert auch das Kinderhaus Viersen.

Jedes Jahr haben die Schüler der Q1 am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium die Möglichkeit, das Fach Literatur zu wählen. Und auch dieses Schuljahr wählten insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler dieses Fach. Wie in allen Bereichen, hat Corona auch nicht vor dem Literaturkurs Halt gemacht. So stand schnell fest, dass das eigentliche Vorhaben – das Verfassen und Aufführen eines eigenen Theaterstücks – nicht möglich sein würde, und es musste nach einer Alternative gesucht werden. Schnell einigten sich die Schüler darauf, eigene Texte zu verfassen. Somit wurde viel geschrieben und einander vorgetragen. Das Repertoire umfasst nun unterschiedliche Themenbereiche und Textsorten. Nur – was tun, wenn einem die Bühne und Publikum fehlen? Wie bringt man sein Werk an den Mann? Klar, einfach veröffentlichen. Dank eines Viersener Verlags ist es möglich, die Texte als knapp 200 Seiten dickes Buch zu veröffentlichen. Weitere notwendige Unterstützung erhielt der Kurs unter anderem von der Volksbank Viersen. Um auch etwas Gutes zu tun, entschied sich der Kurs dazu, den Erlös des Verkaufs sowie eine Direktspende in Höhe von 500 Euro an das Kinderhaus Viersen zu spenden. Neben Lehrerin Brita Kozian und Vertretern der Volksbank nahmen auch einige Schüler an der Spendenübergabe im Garten des Kinderhauses teil.Das Buch mit dem Titel „literatur – alles, was uns wichtig” wird voraussichtlich schon in diesem Monat zu kaufen sein.