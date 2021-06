Aktion in der Stadt : „Viersen blüht auf“— jetzt auch bei Kita-Kindern zu Hause

Holger Keller hat Pflanzen zur Kita Am Steinkreis gebracht. Foto: Stadt Viersen

Viersen Von Juni bis September läuft die Aktion in der Stadt. Dafür wurden nicht nur rund 30 Pflanzkübel in Alt-Viersen, Dülken und Süchteln aufgestellt sondern auch Töpfe in Kitas verteilt.

In den Ortskernen im Stadtgebiet, etwa am Lindenplatz in Süchteln, sind schon Blumenskulpturen zu entdecken – jetzt hat die Aktion „Viersen blüht auf“ auch drei Kitas erreicht. Holger Keller und weitere Mitarbeiter des städtischen Citymanagements haben insgesamt 300 Tontöpfe sowie 300 essbare Pflanzen und Kräuter und weiteres Material zu den Kindern gebracht. Es beteiligen sich die städtischen Einrichtungen Gehlingsweg, Anne-Frank-Straße und Am Steinkreis. Kreativität verbindet sich dabei mit Nachhaltigkeit, denn: Die Mädchen und Jungen gestalten ihr kleines Gefäß, bepflanzen es mit essbarem Grün und nehmen es mit nach Hause.

(RP)