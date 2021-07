Unfall in Kaldenkirchen : 78-jährige Radlerin wird bei Sturz am Kopf verletzt

78-jährige Radlerin wird bei Sturz am Kopf verletzt

Unfall in Kaldenkirchen

Beim Zusammenstoß zweier Räder stürzte eine Radfahrerin und musste mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kaldenkirchen Beim Überholen berührten sich die beiden Fahrräder. Eine 78-jährige Radfahrerin aus Nettetal stürzte dabei und verletzte sich am Kopf. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Zusammenstoß zweier Räder am Sonntag ist eine 78-Jährige aus Nettetal gestürzt und hat sich dabei eine Platzwunde am Kopf zugezogen, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen 17.40 Uhr fuhr laut Polizei ein Niederländer (56) mit seinem Fahrrad auf der Brachter Landstraße in Richtung Kölner Straße. Kurz vor der Aral-Tankstelle überholte er die radelnde Seniorin. Bei diesem Vorgang touchierten sich die beiden Räder.