Pandemie im Kreis Viersen : Seit dem Wochenende zwölf neue Corona-Fälle

Kreis Viersen In einigen Kommunen des Kreises Viersen steigen die Fallzahlen weiter, andere sind aktuell coronafrei. Insgesamt gelten 62 Menschen als infiziert.

Seit Samstag sind dem Gesundheitsamt des Kreises Viersen zwölf Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Aktuell gelten 62 Einwohner als infiziert (zwei mehr als vor dem Wochenende), 30 von ihnen mit der aggressiveren Delta-Variante. 86 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Zwei Covid-19-Patienten werden stationär in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt, einer von ihnen auf einer Intensivstation.

Der Inzidenz-Wert lag laut Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montag bei 16,1, am Sonntag lag er bei 16,7. Laut Corona-Schutzverordnung gelten zwar die Maßnahmen der Stufe 0 – dennoch wurden am Montag wegen der gestiegenen Landes-Inzidenz die Schutzmaßnahmen verschärft.