Unfall unter Alkoholeinfluss : Auto kracht an Kempener Straße in Hauswand

Dieses Loch verursachte ein Auto, das in das Haus fuhr. Foto: Günter Jungmann/günter Jungmann

Lobberich In das Haus an der Ecke Kempener Straße/ Färberstraße ist am Sonntag ein Auto gekracht. Eine anschließende Prüfung ergab, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist. Der Unfall passierte gegen 9.15 Uhr.

Ein 43-jähriger Mann aus Nettetal fuhr mit seinem Opel auf der Kempener Straße in Richtung Marktstraße. In Höhe der Hausnummer 23 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Hauswand. Nach Angaben der Polizei stand der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

(hb)