Historisches Gebäude in Nettetal : CDU fordert, Bürgerhaus jetzt zu sanieren

Kaldenkirchen Die CDU-Fraktion rückt mit einem Antrag den schlechten baulichen Zustand des Bürgerhauses in Kaldenkirchen ins Blickfeld. Da der Saal „Zur Mühle“ bald wegfallen könnte, wird der Handlungsdruck für das Bürgerhaus zunehmen.

Mit einem Prüf-Antrag an die Verwaltung rückt die CDU-Fraktion den Blick auf das Bürgerhaus in Kaldenkirchen. Schon lange mahnt der Bürgerverein Kaldenkirchen an, etwas für das historische Gebäude zu tun. Die Zukunft des Saales „Zur Mühle“ ist seit langem ungewiss, um so wichtiger werde der kleine Saal im Bürgerhaus.