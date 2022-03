Sorgen im Kreis Viersen : Brüggener Rat plant Sondersitzung zu Tagebaufolgen

Im Rheinischen Revier wird für den Tagebau Garzweiler der Kohleausstieg geplant. Politiker im Kreis Viersen befürchten deswegen Probleme und planen eine Resolution an den NRW-Ministerpräsidenten. Foto: Gundhild Tillmanns

Brüggen Dabei geht es um die Folgen des für 2030 geplanten Ausstiegs aus der Braunkohle im Rheinischen Revier. Der Schwalmtaler Rat hat eine Resolution zum Schutz von Naturschutzgebieten und von Trinkwasser initiiert, die unter anderem an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gehen soll. Jetzt kann sich auch die Burggemeinde Brüggen dieser Resolution anschließen.

Für Dienstag, 29. März, 18.30 Uhr, hat die Verwaltung eine Sondersitzung des Gemeinderates terminiert. Diese findet in der Burggemeindehalle, Kreuzherrenplatz 2, statt.

Dabei geht es um die Folgen des für 2030 geplanten Ausstiegs aus der Braunkohle im Rheinischen Revier. Da dann das Sümpfungswasser aus dem Tagebau fehlt, ist sicherzustellen, dass in den umliegenden Gebieten weiterhin ausreichend Grundwasser vorhanden ist und Feuchtgebiete wie etwa der Naturpark Schwalm-Nette erhalten werden können. Dazu muss der Bergbautreibende RWE eine Transportleitung für Rheinwasser errichten.

Über das Thema wird Rainer Röder, Dezernent für Planen, Bauen und Umwelt des Kreises Viersen , referieren. Dies hatte Röder unter anderem bereits in der Gemeinde Schwalmtal getan; deren Rat war auch Initiator für eine Resolution zum Schutz von Naturschutzgebieten und von Trinkwasser .

Jetzt kann sich auch die Burggemeinde Brüggen dieser Resolution anschließen, die an Hendrik Wüst, den CDU-Ministerpräsidenten des Landes NRW, und an die Vorsitzenden der im Landtag vertretenen Fraktionen gehen soll. Voraussetzung: Die Ratsmitglieder beschließen das in der Sondersitzung.