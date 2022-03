Stadtverwaltung Viersen : Nach 52 Jahren geht die dienstälteste Mitarbeiterin

Viersen Nach 52 Dienstjahren hat die Stadt Viersen ihre aktuell dienstälteste Mitarbeiterin Josi Pollmanns in den Ruhestand verabschiedet.

Am 1. September 1969 hatte Josi Pollmanns ihre Ausbildung im damaligen Hauptamt – entspricht dem heutigen Fachbereich 10 Hauptverwaltung – begonnen. Im Zuge der kommunalen Neugliederung war sie von 1971 an bei der Stadtkasse in Dülken tätig. Dort entdeckte sie ihre „Liebe zu Zahlen“, wie sie selbst sagt. Von 1972 bis 1994 war sie in der Kämmerei mit der Organisation des städtischen Haushalts betraut. Seit 1995 verwaltete sie die Budgets aller Abteilungen des städtischen Bauhofs, heute Fachbereich 92 Städtische Betriebe.