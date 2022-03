Naturschutz in Schwalmtal : Das wird Waldniels neuer Obstgarten

Naturschutz in Schwalmtal

Schwalmtal Das Team des Bauhofs setzte jetzt eine Idee des Heimatvereins Schwalmtal um: Hinter der Heimatstube an der Niederstraße pflanzte es neue Obstbäume und -sträucher.

Es gibt etwas Neues in Schwalmtal-Waldniel: einen Bongert (Obstgarten) an der Heimatstube an der Neiderstraße, der für alle zugänglich ist. „Die wunderbar blühende japanische Zierkirsche hinter der Heimatstube wurde 2021 von einem Pilz befallen und musste entfernt werden“, sagt Klaus Müller, Vorsitzender des Heimatvereins.