Engagement für Flutopfer : Schützen-Hilfe aus Born für Opfer der Flutkatastrophe

Spende im zerstörten Schützenheim (v.l.): Kassierer Hans-Paul Bontenackels (Born), Vize-Bezirksbundesmeisterin Katharina Koenn, Bezirksbundesmeister Christoph Kammers, Bezirksgeschäftsführer Manfred Müller, Bezirksschatzmeister Nikolaus Kirfel und Vorsitzender Thomas Wolf (Born). Foto: Manfred Albers

Brüggen So helfen Schützen helfen Schützen nach der Flutkatastrophe: Die Brudermeister Thomas Wolf (erster Vorsitzender), Manfred Albers (Schriftführer) und Paul Bontenackels (Kassierer) vom geschäftsführenden Vorstand der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Born haben jetzt bei einem Besuch in Schleiden/Gemünd eine Spende in Höhe von 2000 Euro übergeben.

