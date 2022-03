Polizei sucht Zeugen in Monheim und Langenfeld : Einbrecher suchen Gaststätten heim

Unbekannten Täter brachen in drei Gaststätten ein und suchten nach Beute. Die Höhe des angerichten Schadens steht noch nicht fest. Foto: Jochen Tack

Langenfeld/Monheim Schäden in unbekannter Höhe hinterließen Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in drei Gaststätten in Monheim und Langenfeld. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Männer.

„Feinschmecker“ oder doch nur einfache Einbrecher suchen derzeit Gaststätten in Monheim und Langenfeld heim. In der Nacht zu Dienstag, 8. März, brachen die unbekannten Täter in drei gastronomische Betriebe ein. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Gegen 6.40 Uhr am Morgen stellte eine Mitarbeiterin einer Gaststätte an der Zollstraße in Monheim zu Schichtbeginn fest, dass Licht aus dem Kellerflur nach oben drang. Als sie nach dem Rechten schaute, kam ihr aus dem Keller ein Mann entgegen gelaufen, der anschließend zu Fuß aus dem Lokal flüchtete. Die Mitarbeiterin alarmierte die Polizei. Eine umfassende Fahndung verlief erfolglos. Unterdessen sicherten weitere Beamte die Einbruchspuren.

Nach Angaben der Zeugin hatte der 40 bis 50 Jahre alte Mann grau meliertes Haar und einen Drei-Tage-Bart. Der circa 1,67 Meter große Täter mit „südosteuropäischem Erscheinungsbild" trug dunkle Kleidung und schwarze Handschuhe.

Den nächsten Einsatz hatte die Polizei in einer Gaststätte an der Turmstraße. Der Inhaber stellte gegen 7.40 Uhr fest, dass ein Fenster aufgehebelt worden war. Allerdings war nichts entwendet worden.