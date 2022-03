Engagement für Tierschützer im Kreis Viersen : Verein „Notfelle Niederrhein“ hilft und erhält selbst Hilfe

Spendenübrgabe in der Brüggener Fressnapf-Filiale mit v.l. Fressnapf-Geschäftsführer Frank Jentgens, den Vereinsmitgliedern Elke Braun und Heike Neuser sowie Filialleiter Christian Reiling. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Grenzland Der Verein „Notfelle Niederrhein“ kann sich über eine hohe Spende freien. Das Geld kann er gut gebrauchen, denn er engagiert sich für Menschen und Tiere, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden. Was der Verein unternimmt.

In der Brüggener Filiale der Firma Fressnapf haben Elke Braun und Heike Neusser vom Verein „Notfelle Niederrhein“ jetzt 1484,53 Euro entgegennehmen können. Die Spendensumme ist dort und in drei Märkten in Schwalmtal-Waldniel, Nettetal-Kaldenkirchen und Hückelhoven durch den Verkauf von fast 1600 Charity-Armbändern zusammengekommen.

Das ist eine Unterstützung, die der Verein, der im gesamten Kreis Viersen aktiv ist, gut gebrauchen kann. Denn sein Engagement ist auch wegen des Krieges in der Ukraine gefragt. Zurzeit engagiert sich der Verein besonders für Menschen, die mit ihren Haustieren aus der Ukraine in den Kreis Viersen geflohen sind. „Um die ganzen Katzen aufzunehmen, die leider nicht in die Flüchtlingsunterkünfte dürfen, möchten wir die Anzahl unserer Pflegestellen aufstocken“, haben die Tierschützer auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt. Ihr Ziel: „Wenn die Menschen schon ihre geliebten Tiere nicht bei sich halten können, sollten sie zumindest wissen, dass diese gut untergebracht sind und sich liebevoll um sie gekümmert wird.“

Haustiere aus der Ukraine müssen die ersten 21 Tage in Quarantäne gehalten werden, sie dürfen keinen Kontakt zu anderen Tieren haben. Wer dem Verein „Notfelle Niederrhein“ helfen will, etwa als Pflegestelle, kann sich telefonisch unter 0178 9829577 melden oder eine E-Mail schreiben an: info@notfelle-niederrhein.de.

Die aktuelle Spende stammt aus der jährlichen Kundenspendenaktion der Fressnapf-Initiative, bei der ein Charity-Armband verkauft wurde. Zwischen dem Welttierschutztag am 4. Oktober bis 31. Dezember 2021 sind dadurch in den Fressnapf-Märkten europaweit fast 1,5 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen - allein in Deutschland mehr als 790.000 Euro. Mit den Spenden wurden nicht nur bundesweit agierende Organisationen wie der Deutsche Tierschutzbund unterstützt, sondern auch der lokale Tierschutz oder tiertherapeutische Einrichtungen. Insgesamt waren es knapp 200 Organisationen wie der Verein „Notfelle Niederrhein“. Er kümmert sich um wilde Streunerkatzen und Fundtiere. Die Mitglieder nehmen auch Wildtiere wie Vögel und Igel auf, um sie zunächst zu versorgen und dann an fachkundige Stellen zu übergeben.

„Für uns ist das wirklich viel Geld. Geld, das wir dringend benötigen. Wir werden vor allen Dingen Tierfutter einkaufen, das derzeit extrem teuer geworden ist“, sagt Heike Neusser von „Notfelle Niederrhein“. Das Futter wird für die Katzenstreuner und die Tiertafel in Viersen-Süchteln benötigt, die einmal pro Monat öffnet. Auch Tierarztkosten werden davon bezahlt, denn der Verein kastriert auch wilde Katzen, um deren Vermehrung einzudämmen. Allein im Jahr 2021 konnte er mehr als 600 Katzen kastrieren lassen. Vor Kurzem gelang dies bei zwölf Katzen und zehn Katern, die in einer Fangstelle in Schwalmtal gesichert wurden. Das erforderte von den Freiwilligen Einsatz zu jeder Zeit, teilt der Verein auf seiner Facebook-Seite mit.

Dazu kommen aktuelle Anforderungen durch den russischen Überfall auf die Ukraine. Deshalb suchen die Tierschützer Pflegestellen, haben aber auch Spenden gesammelt für Hilfstransporte nach Polen und in die Ukraine.