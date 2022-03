Siebter Film zum 50. Jubiläum : Mehr von Niederkrüchtens Wirtschaft sehen

Niederkrüchten Um Industrie, Handel und Dienstleistungen geht es im siebten Kurzfilm, den die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten zum 50-jährigen Bestehen herausbringt. Zu sehen ist auch der frühere Militärflughafen in Elmpt.

Auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten jetzt den siebten Kurzfilm, der zum 50-jährigen Bestehen von Christian Schreder und Theo Coenen konzipiert wurde. Diesmal steht die Wirtschaft im Fokus des knapp drei Minuten langen Beitrags. Das auch für Nordrhein-Westfalen spannendste Wirtschafts-Vorhaben ist die Entwicklung von 150 Hektar des früheren britischen Militärflughafengeländes in Elmpt; dort könnten perspektivisch tausende neue Arbeitsplätze entstehen. Außerdem werden bereits bestehende Gewerbegebiete vorgestellt: Das größte in der Gemeinde ist das Gewerbegebiet Dam: Auf dessen 3000 Quadratmeter haben sich Händler ebenso angesiedelt wie Dienstleister und Industrie. Außerdem gibt es einen Blick auf den Gewerbepark „in der Beek“ und auf die Fläche des früheren Bundeswehrdepots an der Alten Zollstraße in Elmpt.