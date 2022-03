Mit Unterstützung der Stadt Viersen : Zwei Gründerinnen für Dülken

Dülken Ein Concept-Store und eine ökologische Bauberatung eröffnen bald im historischen Ortskern. Die Stadt Viersen unterstützt dabei mit Fördermitteln.

Im Frühsommer starten zwei Gründerinnen mit ihren Geschäftsideen im historischen Ortskern von Dülken und werden dabei von der Stadt Viersen unterstützt. „Im laufenden Jahr 2022 profitiert der Stadtteil Dülken erneut von Fördermitteln aus dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“, berichtet Stadtsprecher Frank Schliffke. Mithilfe der Förderung in Höhe von 30.780 Euro unterstütze der Fachbereich 60 Stadtentwicklung der Stadtverwaltung die beiden weiteren Neugründungen. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt mit Fördermitteln bereits zwei

Neugründungen – das Coworking-Büro „Coffice“ und das „Café Thekengold“, beides am Hühnermarkt – unterstützt. Die beiden Neuzugänge in diesem Jahr ergänzen Schliffke zufolge „den Dülkener Branchenmix um die Facetten nachhaltige Kindermode und ökologische Bauberatung“. Beide Neueröffnungen seien für den Frühsommer geplant.