Oberligist gewinnt Tischtennis-Krimi : TTC Waldniel steht mit einem Bein in der Regionalliga

Denis Bekir gewann beide Spiele für Waldniel gegen Ochtrup. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Tischtennis-Oberliga Mit einem 7:3-Erfolg gegen Aufstiegskonkurrent SC Arminia Ochtrup hat der TTC Waldniel einen großen Schritt in Richtung Regionalliga gemacht. In dem dramatischen Spitzenspiel gingen gleich mehrere Duelle über fünf enge Sätze.

Seit Samstagabend steht die Tür zur Regionalliga für den TTC Waldniel ein gutes Stück weiter offen. Im Spitzenspiel gegen SC Arminia Ochtrup setzte sich der Tischtennis-Oberligist mit 7:3 durch und kann im Endspurt der Saison den Aufstieg nun aus eigener Kraft einfahren. Wie wichtig der Erfolg gegen den direkten Konkurrenten war, weiß auch der TTC-Vorsitzende Klaus Taplick. „Wir stehen jetzt mit einem Bein in der Regionalliga. Selbstverständlich wird die Mannschaft keines der restlichen Spiele auf die leichte Schulter nehmen und konzentriert weitermachen – aber der Sieg gegen Ochtrup war schon immens wichtig.“

Dabei verlief der Start in die Begegnung für die Waldnieler gar nicht so optimal. Winterneuzugang Lei Yang und Guangjian Zhan verloren ihr Doppel gegen Lars Brinkhaus und Henning Zeptner nach fünf Sätzen ebenso wie Ara Karakulak das Einzel gegen Arminia-Topspieler Zeptner in drei Sätzen. Immerhin holte das zweite TTC-Doppel aus Ara Karakulak und Steffen Potthof einen Punkt für die Hausherren, sodass es zu diesem Zeitpunkt 1:2 aus Waldnieler Sicht hieß. „Da standen wir schon gehörig unter Druck“, sagt Taplick. „Wir wussten, dass wir diese Partie gegen Ochtrup gewinnen müssen für den Aufstieg. Also durften wir von den noch ausstehenden sieben Duellen nur noch maximal zwei abgeben.“ Knapp konnte Lei Yang, beim TTC Waldniel an Nummer eins gesetzt, die Einzel-Niederlage gegen Lars Brinkhaus im fünften Satz noch abwehren. 1:2 lag Yang nach Sätzen schon hinten und drehte das Duell dann noch mit 11:9 und 11:9 zu seinen Gunsten. Auch die Einzel von Steffen Potthoff gegen Christopher Ligocki und Ara Karakulak gegen Lars Brinkhaus gingen über fünf lange Sätze – mit dem jeweils besseren Ende für Waldniel. Karakulak gewann 11:7, Potthoff setzte sich dramatisch mit 12:10 in Satz fünf durch.

„Die ganz wichtigen Punkte haben wir am unteren Paarkreuz eingefahren“, lobte Taplick. Denn neben Steffen Potthoff, an Nummer drei gesetzt, gewann auch Waldniels vierter Spieler Denis Bekir beide Einzel. Unterlegen war der TTC nach den beiden Pleiten zum Auftakt des Matches sowieso nur noch einmal. Lei Yang verlor das Spitzenduell gegen Henning Zeptner mit 1:3. „Wir haben sozusagen 7 zu Zeptner gewonnen“, sagt Taplick schmunzelnd über die drei Ochtruper Punkte, die allesamt von Henning Zeptner eingefahren wurden. „Der ist schon ein ganz besonderer Spieler und hat mit seinen jungen Jahren schon in der 2. Bundesliga gespielt. Das ist eine Nummer zu hoch für unsere Jungs“, so Taplick. „Umso glücklicher bin ich, dass wir das Match gegen Ochtrup 7:3 gewinnen konnten.“