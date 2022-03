Corona-Pandemie : 1793 Neuinfektionen seit dem Wochenende im Kreis Viersen

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag 1793 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Der Inzidenz-Wert nimmt weiterhin aber ab.

(hb) Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag 1793 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1742,2 auf 1643,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1404,1. Bei den Neuinfizierten ist die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen mit 17,9 Prozent am stärksten betroffen, gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen mit 15,8 Prozent und den Zehn- bis 19-Jährigen mit 15,2 Prozent. Die über 60-Jährigen bleiben im einstelligen Bereich, während die 20- bis 29-Jährigen auf 14,6 Prozent kommen. In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 49 (-1) Menschen wegen Corona stationär behandelt, drei (+zwei) befinden sich auf der Intensivstation, einer (+/-0) wird beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt laut LZG NRW bei 8,01. Der Kreis Viersen meldet nur noch tagesaktuelle Zahlen der Covid-19 Neuinfektionen. Die nachgewiesenen Fälle aus dem Kreis Viersen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Viersen 413 (+180), Nettetal 402 (+263), Schwalmtal 121 (+26), Brüggen 112 (+34), Niederkrüchten 78 (+23), Kempen 240 (+129), Willich 197 (+76), Tönisvorst 126 (+61) und Grefrath 104 (+48).