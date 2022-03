Freizeit in Brüggen : So schön erblüht Brüggen

Brüggen Über die zahlreichen Narzissen in Brüggen, Born und Bracht haben sich schon viele Menschen gefreut. Am Freitag, 25. März, ab 14 Uhr geht die Aktion „Brüggen erblüht“ weiter.

2021 spendete Richard Platzer 20.000 Narzissenzwiebeln, Freiwillige pflanzten sie: Dadurch erstrahlen Ortseingänge in hellem Gelb. Nächster Teil von „Brüggen erblüht“: Der Werbering Brüggen will am Freitag, 25. März, 14 Uhr, auch das Zentrum aufblühen lassen. So laden die Mitglieder zum Heimatshoppen ein, der Wochenmarkt findet statt. „Mitglieder des Werberings verteilen kleine Blumengeschenke, um sich damit bei den Heimatshoppern zu bedanken“, kündigt Thomas Prehl-Holthausen vom Werbering an. Zudem sind Musik, Ballonmodellage, ein Puppentheater für Kinder und ein Karikaturist geplant. busch-/Foto: Buschkamp