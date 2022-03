Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine : Alte Schule wird Flüchtlingsunterkunft

Feuerwehrleute haben Betten aus dem Bunker unter dem Gebäude am Pestalozziweg geholt und gereinigt. Nun können sie genutzt werden. Foto: Günter Jungmann

Viersen Zur Ausstattung der neuen Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine gehören Feldbetten. Sie waren im unter der Schule am Pestalozziweg gelegenen Bunker mit Notkrankenhaus aufbewahrt worden.

Im Gebäude der ehemaligen Hauptschule Süd am Pestalozziweg in Viersen werden Räume für rund 100 Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet. „Die Ertüchtigung hat bereits begonnen und wird voraussichtlich in der kommenden Woche abgeschlossen“, berichtet Stadtsprecher Frank Schliffke. Zur Einrichtung gehören Feldbetten, die im Bunker unter der Schule eingelagert waren. Dort war Anfang der 1960er Jahre vom Katastrophenschutz ein unterirdisches Krankenhaus eingerichtet worden. Mittlerweile ist es aufgelöst.