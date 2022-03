Jugendfussball : Stephan Houben übernimmt ab sofort Beecks A-Junioren

Jugendfussball Wenige Wochen nach seiner Entlassung beim 1. FC Mönchengladbach ist Stephan Houben zurück im Fußball: Im Jugendbereich bei Wegberg-Beeck. Die beiden Ex-Borussen Georg Dreßen und Jörg Albertz holte ihn zum Regionalligisten.

Am Samstag startet die U19 des FC Wegberg-­Beeck mit einem Heimspiel gegen den SSV Bornheim in die Abstiegsrunde der A-Junioren-Mittelrheinliga – mit einem neuen prominenten Trainer an der Seitenlinie: Seit Montag coacht Stephan Houben, 50, Beecks wichtigste Jugendmannschaft. Kwame Nsiah, der die U19 interimsmäßig trainiert hatte, rückt zurück ins zweite Glied. Er bleibt dem Team aber als Co-Trainer erhalten.