Franziskus-Schule Viersen : Im Juni feiert die Förderschule das Jubiläum 50plus

Viersen-Süchteön Die Franziskus-Schule Viersen feiert dieses Jahr unter dem Motto „50 plus“ ihr Jubiläum. Im Mai soll die Schule zusätzliche Klassenräume in Containern bekommen - und der Neubau des Schwimmbades soll auch pünktlich fertig werden.

„Die Corona-Pandemie war insbesondere für die Schüler- und Elternschaft eine sehr belastende Zeit. Umso mehr freuen sich die Schüler mit ihren Familien, Lehrkräften und weiteren Mitarbeitenden der Schule, dass sie in diesem Schuljahr die Jubiläumsfeier nachholen können“, sagt Schulleiter Ralf Leven. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten soll ein großes Schulfest am 11. Juni bilden. Seit Schuljahresbeginn bereitet sich die Schule intensiv in Projekt- und Arbeitsgruppen auf das Jubiläum vor. Ein erstes Ergebnis stellt ein neues Schullogo dar, das Unterschiedlichkeit und Miteinander in Balance ausdrücken soll. Passend zu den Feierlichkeiten wird das Schulgelände durch vier Klassenräume in Mobilbauweise ergänzt. Diese können bis Mai bezogen werden. Damit reagiert der Kreis auf die stetig steigenden Schülerzahlen. Noch vor dem Schulfest soll auch der Neubau des schuleigenen Schwimmbads eröffnet werden. Das Schwimmbad steht neben der Franziskus-Schule auch anderen Schulen sowie Vereinen zur Verfügung.