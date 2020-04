Kultur im Grenzland : Bibliotheken sorgen weiter für Lektüre

Ab ins Körbchen: Uta Krüger (l.) und Annette Kremer von der Niederkrüchtener Bibliothek stellen Lesepakete zum Abholen zusammen. Foto: Daniela Buschkamp

Grenzland Mehr als 1600 Menschen sind Kunden bei den Büchereien in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal. Trotz der Schließung sorgen die Mitarbeiter für Medien-Nachschub. Was ein E-Bike und Kekse damit zu tun haben.

Anne Ingenrieth hat umgesattelt. Wie wichtig ein E-Bike für ihre Arbeit ist, hätte sich die Leiterin der Gemeindebücherei in Brüggen vor der Corona-Krise nicht vorstellen können. Doch seit der Schließung der Bibliothek Mitte März ist das hellblaue Zweirad ein unverzichtbares Arbeitsmittel geworden. Damit bringt Anne Ingenrieth vorbestellte Medien zu ihren Kunden, solange die wegen der drohenden Ansteckungsgefahr draußen bleiben müssen. „Die Menschen sind unglaublich dankbar und freuen sich“, sagt Ingenrieth. Sie habe schon mehr Süßigkeiten geschenkt bekommen, als sie essen könne. Mit der Corona-Pandemie sei eine außergewöhnliche Situation eingetreten, in der Leihbüchereien gefragt seien, so die Bücherei-Leiterin.

Mit der Einschränkung der Schließung öffentlicher Gebäude und dem Kontaktverbot ist die Arbeit der Bibliotheken eine andere geworden. Anne Ingenrieth in Brüggen (rund 600 Nutzer) musste ebenso neue Wege finden wie das Team der Büchereien in Schwalmtal und Niederkrüchten (je mehr als 500 Nutzer) um Bibliothekarin Uta Krüger. „Wir haben zwar geschlossen, bieten aber weiterhin Ausleihe an“, sagt Krüger. Wenn auch anders als gewohnt.

Info So sind die Bibliotheken zu erreichen Niederkrüchten Telefon: 02163 5720670; E-Mail: bibliothek@niederkruechten.de; online im Webopac unter webopac.krzn.de Schwalmtal Telefon: 02163 946202; E-Mail: bibliothek@schwalmtal.de. Uta Krüger ist donnerstags und freitags erreichbar. Brüggen Von 8 bis 12 Uhr kann man unter 02163 5701189 oder per Online-Katalog Brüggen:(http://buecherei.brueggen.de) mit Nutzerkennung bestellen.

Wie funktioniert die Ausleihe in Brüggen?

Anne Ingenrieth mit ihrem Bücher-Lieferrad. Foto: Daniela Buschkamp

Büchereinutzer können telefonisch oder online Medien vorbestellen. Anne Ingenrieth stellt diese zusammen, packt sie in grüne Baumwolltaschen auf das E-Bike und liefert die Bestellung aus. Dabei sei gute Planung gefragt. „Nach Venekoten brauche ich mit dem Rad eine Stunde. Die Tour plane ich dann so, dass ich auch Lieferungen für Overhetfeld mitnehme“, sagt sie. Natürlich werde kontaktfrei geliefert. So werde der Stoffbeutel mit der Medienlieferung beim Kunden vor der Tür abgelegt, dieser könne ihn dann entgegennehmen.

Wie werden Medien in Schwalmtal und Niederkrüchten entliehen?

„Der Leser bestellt die Medien telefonisch, per E-Mail, per persönliche Nachricht bei Facebook oder online im Webopac“, erläutert Uta krüger. Die Mitarbeiter suchen die Medien heraus, vereinbaren telefonisch einen Abholtermin. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Medien vor der Bibliothekstür zum Mitnehmen bereits. In Schwalmtal ist das Team donnerstags und freitags erreichbar, sonst landen die Anrufe bei Mitarbeitern im Rathaus. Generell müsse man Wartezeiten einkalkulieren, da die Büchereien sehr dünn besetzt seien: Ehrenamtler, die zur Risikogruppe gehören, fehlen.

Wie werden Medien abgegeben?

Wer Bücher, Filme oder Spiele, zurückgeben will, kann diese in eine Box vor dem Eingang der Büchereien in Brüggen und Niederkrüchten legen. Auch in Schwalmtal gibt es in der Bücherei am Markt eine Rückgabebox.

Kommen auch die abgegebenen Medien in Quarantäne?

Ja. Direkt zurück ins Regal wandern die Medien nach der Rückgabe nicht: Sie bleiben zunächst in der Bücher-Quarantäne. Jedes Teil werde einzeln desinfiziert, so Inngenrieth. Dies sei zusätzlicher Aufwand, aber unverzichtbar. Zur Schutz vor Ansteckung durch Covid-19 ist etwa in Niederkrüchten-Elmpt der öffentliche, sonst frei zugängliche Bücherschrank vor dem Rathaus abgeschlossen worden; die Lesestationen in Schwalmtal und Brüggen sind dagegen zurzeit noch offen.

Wie sieht es mit Mahngebühren aus?

Diese entfallen in den Grenzland-Bibliotheken zurzeit; auch Leihgebühren für DVDs müssen nicht gezahlt werden. „Den Lesern sollen in der Corona-Krise keine zusätzlichen Kosten entstehen“, sagen Ingenrieth und Krüger. Auch neue Kunden würden nach Möglichkeit aufgenommen.

Lesen die Büchereinutzer in der Corona-Krise anders?