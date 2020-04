Vorfall in Schwalmtal : Dieb wollte Tür aufhebeln

Schwalmtal Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Nach einem Einbruchsversuch in ein Haus an der Eickener Straße in Schwalmtal-Waldniel sucht die Polizei Zeugen. Die Polizei hat mitgeteilt, dass am Dienstag um 21 Uhr ein Unbekannter versuchte, in ein Haus einzubrechen. Der Eigentümer sah vor der Haustür eine Person, die in Richtung Waldniel-Zentrum wegrannte. Später stellte er fest, dass der oder die Unbekannte die Haustür aufhebeln wollte. Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770 an.