Brand in Viersen : Lastwagen auf Parkplatz brennt aus

Viersen Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

Einsatz für Feuerwehr und Polizei am frühen Mittwochmorgen in Viersen: Gegen 4.10 Uhr stand auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße ein Lastwagen in Flammen, Dieselkraftstoff trat aus. Der Lkw brannte aus, Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten die Kraftstoffspuren auf dem Parkplatz, wie ein Feuerwehrsprecher berichtet. Die Brandermittler der Viersener Kripo schließen nicht aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Ein Sachverständiger wird die weiteren Ermittlungen unterstützen.