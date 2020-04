Einkaufen in Viersen : Sportartikel einkaufen am Drive-In

Viersen Das Team von Sport Pergens hat auf dem Parkplatz vor dem Laden einen Verkaufspunkt eingerichtet.

Die Idee, einen Drive-In zu eröffnen, kam Flessers in der vergangenen Woche: Als er im Fernsehen einen Bericht über einen Bäcker sah, der einen Drive-In eröffnet hatte. Er nahm Kontakt zum Viersener Ordnungsamt auf und fragte nach, ob dies möglich sei. „Wir haben an unserer Adresse Hormesfeld einen großen Parkplatz und entsprechend viel Platz, um ein solches Angebot problemlos umsetzen zu können“, sagt er. Das Ordnungsamt sah dies auch so und genehmigte auf dem kurzen Dienstweg einen Drive-In. Der Sportgeschäft-Inhaber sprach der Stadt seinen Dank für die schnelle Hilfe aus und machte sich sofort ans Werk. Die Absperrungen wurden angebracht und ein Warentisch im Ladenlokal eingerichtet, auf dem die vorbestellte Ware griffbereit liegt. Dazu kam ein weiterer großer Tisch vor dem Laden mit einer Box für die Geldübergabe. In der Praxis sieht es nun so aus, dass die Kunden vorab ihre Wunschware per Telefon bestellen. Ist das Produkt vorrätig, kann es am Drive-In abgeholt werden. Dort bringt ein Mitarbeiter das Produkt heraus, legt es auf den Tisch und nennt den Preis. Barzahler können ihr Geld in die aufgestellte Box legen. Der Mitarbeiter nimmt diese mit in den Laden, gibt das Wechselgeld in die Box und stellt sie wieder auf den Tisch, wo der Kunde sein Rückgeld entnehmen kann. Wer mit Karte bezahlen möchte, darf den Wagen verlassen und auf einem vorgegebenen Weg ins Ladenlokal und zur Kasse gehen. Wobei jeweils nur ein Kunde eintreten darf. Auf den nötigen Abstand zwischen Einkäufer und Verkäufer wird genau geachtet.