Raub in Viersen : Räuber bedroht Geschäftsinhaber

Raub in Viersen

Dülken Der Täter besprühte den Ladenbesitzer mit Pfefferspray. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Inhaber eines Schreibwarengeschäftes an der Blauensteinstarße in Dülken ist am Freitag gegen 12.45 Uhr überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein Mann den Laden, holte ohne Ankündigung Pfefferspray aus der Tasche und sprühte es gegen den Inhaber. Während dieser um Hilfe rief, warf der Angreifer mehrere Dinge um und verließ dann das Geschäft.