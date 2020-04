Corona-Epidemie : Zwei weitere Corona-Tote im Kreis Viersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind zwei weitere mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Eine 78-jährige Viersenerin starb im Krankenhaus. In einem Pflegeheim in Niederkrüchten ist eine 89-jährige Bewohnerin das fünfte Todesopfer in der Einrichtung und insgesamt das 13. im Kreisgebiet.

Auf die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen verteilt sieht die aktuelle Statistik so aus: In Brüggen gibt es 13 bestätigte Fälle, zwei Menschen sind bislang genesen. In Grefrath gibt es 21 Erkrankte, elf sind genesen. In Kempen wurden 47 infizierte Personen gezählt, 19 sind genesen. In Nettetal gibt es 36 bestätigte Fälle, 14 Menschen sind genesen. In Niederkrüchten wurden 86 infizierte Personen gezählt, zehn Menschen sind genesen, fünf verstorben. In Schwalmtal gibt es 15 bestätigte Fälle, zwei Genesene und eine verstorbene Person. In Tönisvorst sind 49 Menschen infiziert, neun genesen. In Viersen sind 79 Menschen erkrankt, 17 genesen, drei verstorben. In Willich sind 96 Menschen erkrankt, 27 genesen, vier verstorben. Ohne Ortsangabe ist eine weitere Person erkrankt.