Corona-Krise im Kreis Viersen : 71-Jähriger ist Nettetals erster Corona-Opfer

Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Die Zahl der Todesopfer im Kreis Viersen ist am Donnerstagmittag auf 14 gestiegen.

In Nettetal gibt es das erste Todesopfer durch das Coronavirus. Auf Anfrage erklärte der Kreis Viersen, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 71-jährigen Mann handele, der nicht in einem Pflegeheim gelebt habe. Über Vorerkrankungen sei nichts bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der Coronavirus-Toten im Kreis Viersen am Donnerstagmittag auf 14 (am Mittwoch waren es 13).

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 315 (am Mittwoch waren es 320); die Zahl der Genesenen ist um fünf auf 116 gestiegen (111). Unverändert 25 Menschen befinden sich in stationärer Behandlung, 362 leben zurzeit in häuslicher Quarantäne (357).

Im St.-Laurentius-Stift in Niederkrüchten-Elmpt sind 33 Menschen positiv getestet; fünf sind gestorben. Zudem sind dort sechs Mitarbeiter positiv getestet; sie leben in häuslicher Quarantäne. In Viersener Pflegeheimen sind inzwischen 14 Bewohner und drei Mitarbeiter positiv getestet; die Mitarbeiter stehen unter Quarantäne.

In Niederkrüchten gibt es unverändert 86 Infektionsfälle; zehn Patienten sind genesen. In Viersen sind es 80 Infizierte (79), 18 sind wieder gesund (17); drei sind gestorben. In Nettetal ist die Zahl der Infizierten konstant bei 36, 15 Menschen sind genesen (14); ein Mann ist gestorben. In Schwalmtal sind die Zahlen unverändert: 15 Infektionen wurden nachgewiesen, zwei Menschen sind wieder gesund, einer ist gestorben. In Brüggen sind 14 Menschen infiziert (13); zwei sind bereits wieder gesund.

(busch-)