Aschermittwoch im Haus Vorst : Mit einem Ohrwurm vom Kabarett in die Nacht entlassen

Wer an Karneval nicht genug gelacht hat, der kann das seit ein paar Jahren beim Kabarett am Aschermittwoch im Haus Vorst nachholen. Auf Einladung des Stadtkulturbunds Tönisvorst moderiert Rüdiger Höfken vom Krefelder Wohnzimmertheater „Podio“ den Abend, zu dem er diesmal die Kabarettisten Christian Hirdes und Markus Schimpp sowie das Duo Martin Valenske und Henning Ruwe eingeladen hat.

Gut 200 Menschen sitzen im Saal von Haus Vorst und lassen sich unterhalten. Höfken gibt den Eisbrecher und positioniert sich mit sehr deutlichen Worten gegen die „blaulackierten Faschisten“ der AfD, die sich laut Alexander Gauland ihr „Land und Volk“ zurückholen wollen. Markus Schimpp hingegen bleibt unpolitisch und plaudert über seinen Alltag, in dem auch Tante Hilde vorkommt, die im Herbst behauptet, es sei an der Zeit, dass er etwas erbe, weshalb er sie hingebungsvoll pflege, bis sie im Frühling feststelle, dass sie sich doch noch sehr lebendig fühle. Dass der Bonner, dessen Humor entfernt an Heinz Erhard erinnert, seine pointierten Geschichten auch in Liedern unterbringt, zu denen er sich am Keyboard begleitet, ist eine Bereicherung für das Programm.