Nach Vandalismus : Halle war wohl nicht abgeschlossen

St. Tönis Die Rosentalhalle in St. Tönis bleibt bis zum 19. März für den Schul- und Vereinssport gesperrt. Auch danach sind größere Veranstaltungen nicht möglich. Erst Ende Mai werden alle Vandalismus-Schäden behoben sein.

Mehr als zwölf zerstörte Holz- und Glastüren, defekte Türrahmen, Schäden in den Steinwänden, herausgetretene Trennwände in den Sanitäranlagen und Löcher im Hallenboden – das ist die Bilanz von drei nächtlichen Zerstörungstouren am 23. Dezember, 1. Januar und 5. Januar in der Rosentalhalle an der Gelderner Straße (wir berichteten). Wie der Ausschuss für Liegenschaften jetzt erfuhr, mussten der oder die Täter dafür nicht in die städtische Sporthalle einbrechen. „Es wurden keine Einbruchsspuren gefunden“, teilt Abteilungsleiter Tobias Janseps den verwunderten Ausschussmitgliedern mit, „wir vermuten, dass die Halle nicht abgeschlossen war.“