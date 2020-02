Wegen des Coronavirus : Mundschutz in vielen Apotheken der Region ausverkauft

Kempen/Grefrath/Willich/Tönisvorst In den Apotheken gibt es zurzeit eine alles beherrschende Frage: „Kann ich bei Ihnen einen Mundschutz bekommen?“ „Nein“, lautet meist die Antwort.

Seit vier Wochen gibt es in der Marien-Apotheke an der Hohe Straße in Grefrath keinen Mundschutz mehr. „Alles ausverkauft“, sagt Inhaberin Ines Anne Gerhardus. Auch das Hand-Desinfektionsmittel werde langsam knapp. In der Hirsch-Apotheke in St. Tönis, der Mühlen-Apotheke in Kempen und der Engel Apotheke in Willich sieht es nicht anders aus. „Wir können auch keinen Mundschutz nachbestellen“, erklärt Henriette Günther-Rempel, Inhaberin der Engel Apotheke, „denn der Mundschutz kommt, wie übrigens auch die meisten Medikamente, aus China, und da ist die Produktion aufgrund des Coronavirus stark eingeschränkt.“