Lebensmittelaktion im Kreis Kleve : Feuerwehr sammelt für Rumänien

Die Spenden sollen insbesondere Kindern in rumänischen Heimen und Krankenhäusern zugute kommen. Foto: Rumänienhilfe Vorst

Kreis Kleve Abgegeben werden können Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Backpulver sowie Konserven und Süßigkeiten. Auch gut erhaltene Kinderkleidung und Spielzeug sind gewünscht.

Auch in diesem Jahr haben es sich die Feuerwehren im Kreis Kleve, Kreis Viersen und der Stadt Krefeld zur Aufgabe gemacht, in der Vorweihnachtszeit unter dem Motto „Ihre Feuerwehr hilft – komm, hilf mit!“ eine große Lebensmittelsammelaktion für Bedürftige in Caransebes (Rumänien) durchzuführen. Im vergangenen Jahr musste die Aktion coronabedingt ausfallen.

Bereits zum 29. Mal werden am Samstag, 27. November, von 9 bis 13 Uhr in fast allen Gerätehäusern der Region Lebensmittel entgegengenommen.

Im Kreis Kleve stehen die Jugendlichen der Jugendfeuerwehren Kerken und Straelen sowie die Pfadfinder St. Maria Magdalena Geldern vor den Discountern. Gesammelt werden Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Backpulver sowie Konserven und Süßigkeiten (keine Frischeartikel).

Besonders benötigt werden in diesem Jahr Gemüse- und Obstkonserven. Auch gut erhaltene Kinderbekleidung und Spielzeug können gespendet werden. Im Kreis Kleve können Kinderkleidung und Spielzeug nur in den Gerätehäusern in Aldekerk und Nieukerk abgegeben werden.

Die gesammelten Lebensmittel sollten ein Haltbarkeitsdatum bis mindestens 05/2022 aufweisen. Noch vor dem Weihnachtsfest werden diese in Lkw nach Caransebes gebracht und zusammen von den Niederrheinischen Feuerwehren und der Rumänienhilfe Vorst vor Ort verteilt. Der gut einwöchige Transport wird von der Rumänienhilfe Vorst organisiert.

„Im Laufe der letzten Monate erreichte uns wieder ein humanitärer Hilferuf, in dem man dringend benötigte Lebensmittel für die Menschen in Kinderheimen und Krankenhäusern erbittet. So lange man uns um diese Hilfe bittet, kommen wir diesem Aufruf immer wieder gerne nach, um ein wenig die Not in dieser Region zu lindern. Insbesondere Kinder in rumänischen Heimen und Krankenhäusern sollen sich auch in diesem Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit und am Heiligabend über ein Weihnachtsessen freuen können“, berichtet Jens Griese, Leiter der Feuerwehr Tönisvorst, die federführend mit der Rumänienhilfe Vorst diese Sammelaktion schon viele Jahre durchführt.

Spenden zur Finanzierung des Transportes können an das Konto der Rumänienhilfe Vorst, IBAN: DE06 3206 0362 1301 4970 12 bei der Volksbank Krefeld, Verwendungszweck: „Feuerwehr-Hilfstransport Rumänien 2021“, überwiesen werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, bei der Feuerwehr vor Ort oder bei den Discoutern in den bereitstehenden Spendenboxen einen finanziellen Obolus zu leisten. Hier die Abgabestellen in Kerken: Edekacenter, Aldekerk, Umgehungsstraße; Edeka Brüggemeier, Nieukerk, Otto-Hahn-Straße 9, Aldi, Nieukerk, Industriestraße 5a; Feuerwehrgerätehaus Aldekerk, Kempener Straße; Feuerwehrgerätehaus Nieukerk, Slousenweg; in Straelen: Aldi, van Galenstraße 1; Rewe, Ostwall 21; in Geldern: Edeka, Ostwall 16; Edeka, Annastraße 16; Rewe, Harttor 7; Penny, Fürstenbergstraße 8-10; Aldi, Harttor 51; Aldi, Am Ölberg 29; in Kevelaer: Edeka, Feldstraße 68. Bei Anlieferung der Spenden wird um die Beachtung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen gebeten.

