Älterwerden in Tönisvorst Tagespflegeplätze für Senioren werden dringend gebraucht

Zur Begründung sagt die Sachkundige Bürgerin und Mitglied des Kreistages Birgit Koenen, dass in der Kommunalen Pflegeplanung des Kreises Viersen der Mangel an Plätzen in Tönisvorst seit Jahren dokumentiert werde. Mit großer Freude sei deshalb die Vorstellung des Neubauprojektes durch die AWG in der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege am 13. November 2019 aufgenommen worden. Die für die Schaffung nötige Bedarfsbestätigung wurde vom Kreis Viersen bereits am 26. März 2019 ausgestellt. In den jährlichen Berichten der Kommunalen Pflegeplanung werde die Bedarfsbestätigung jetzt jährlich als „verlängert“ gekennzeichnet. Zuletzt im Bericht, der dem Sozialausschuss des Kreises Viersen im November 2023 vorgestellt wurde. Dort heißt es: „Verlängert bis 31.3.2024“. In einigen Tabellen der Pflegeplanung seien diese genehmigten Plätze bereits als vorhanden gekennzeichnet.