Kaarst setzt Vertrauen in Hygienekonzept : Kabarett soll 2022 durchstarten

Kaarst Das Kulturamt der Stadt Kaarst hat das Kleinkunst- und Kabarett-Programm für das kommende Jahr veröffentlicht – trotz steigender Infektionszahlen startet der Vorverkauf für die 76 Veranstaltungen am Freitag (19. November).

Neben diesen Sicherheitsmaßnahmen bringt der Einsatz der neuen Belüftungsanlage ein hohes Maß an Sicherheit für die Besucher“, teilt die Stadt mit. Die neue Belüftungsanlage pustet bis zu 17.000 Kubikmeter Frischluft pro Stunde in den Saal. „Beste Bedingungen für einen unbeschwerten Kabarettabend“, schreibt die Stadt. Der Vorverkauf startet traditionell Mitte November (Ticketportal unter https://3k.reservix.de/events) und bedient damit das Weihnachtsgeschäft. „Viele Menschen kauften in der Vergangenheit Tickets und Abos als Weihnachtsgeschenk. Das ist natürlich auch in diesem Jahr möglich und sinnvoll“, heißt es in der Mitteilung.